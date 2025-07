Sia il Milan (per Jashari) che l'Inter (per Lookman) stanno per vivere 48 ore fondamentali. Una settimana della verità per i due grandi obiettivi delle rispettive sessioni di mercato, come riporta oggi Tuttosport.

Domani, sempre che le parti non si sentano già oggi anticipando i tempi, ci sarà un contatto in Lega tra Inter e Atalanta a margine del Consiglio di Lega tra Marotta e Percassi. Forse anche alla presenza di Ausilio e D'Amico, i due ds dei club. L'Inter dovrebbe alzare la quota fissa a 42-43 più bonus per arrivare a 45, cambiando il prestito con obbligo in acquisto immediato a titolo definitivo. A Milano non vorrebbero sforare questa settimana per risolvere la questione.