Lookman pare avere il destino segnato e l'Atalanta lo sa: il nigeriano, con ogni probabilità, lascerà a breve Bergamo. Il pressing dell'Inter si alza e presto arriverà il rilancio tanto atteso sull'iniziale offerta da 40 milioni.

Ebbene, secondo la Gazzetta dello Sport, i bergamaschi sono già proiettati al post-Lookman. Nelle prime uscite ha impressionato positivamente l'ultimo arrivato Sulemana, voluto da Juric dopo l'esperienza comune al Southampton. "Sulemana ha mostrato di avere la personalità per andare a cercarsi l’avversario, puntarlo, creare la superiorità e cercare la conclusione o lo scarico verso il compagno meglio posizionato. Ha sbagliato qualcosa nella scelta finale, quando si è trattato di decidere cosa fare. Ma sono tutti elementi su cui lavorare in questa stagione a Bergamo", si legge.

La rosea sottolinea come il ghanese ricordi il primo Lookman. "Gasperini ci ha lavorato accuratamente giorno dopo per giorno e il risultato finale è stato quello di portarlo a vincere il Pallone d’Oro africano e a essere decisivo al punto di segnare una tripletta nella finale di Europa League. La Dea fu brava a pescare il nigeriano e si crede che sia stata altrettanto previdente ora che si è portata a casa un giocatore come Sulemana. I suoi dati nella Premier lo hanno eletto come uno dei migliori dribblatori dell’ultima Premier. E lo è stato in una squadra che è retrocessa e che quindi non era dominante nelle partite". Insomma, la sempre più probabile uscita di Lookman sarebbe ammortizzata senza troppi problemi...