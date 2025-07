La partita per San Siro è rinviata a settembre, ma secondo La Repubblica il cammino non sarà semplice. Le indagini sull'urbanistica a Milano hanno portato a una brusca frenata dell'accordo tra Comune di Milano, Milan e Inter, che sarebbe dovuto arrivare entro luglio.

La questione è però centrale, prioritaria al ritorno dalle vacanze. E si rischia una spaccatura nel Consiglio comunale. Alcuni membri del Pd, Giungi e Pantaleo, nonché tre dei verdi e Fedrighini del gruppo misto sono contrati. A loro potrebbero aggiungersene altri. Il dem Angelo Turco ha chiesto cautela: "Al momento non sappiamo ancora quali sono i termini dell’accordo. Avevamo bisogno di tempo per capire". Stessa cosa per Marco Fumagalli della Lista Sala. Otto voti su 31 sono quindi traballanti.