La Gazzetta dello Sport insiste su un concetto: con Chivu e Rapetti cambierà la preparazione atletica. Oggi il ritiro, dopo i test atletici degli ultimi due giorni, entrerà nel vivo con il vero e proprio lavoro. E allora si inizieranno a vedere le differenze con la gestione Inzaghi degli ultimi quattro anni.

Davanti al nuovo c.t. azzurro Gattuso, ospite alla Pinetina, si partirà con le doppie sedute. "Perché la parola chiave del nuovo corso interista è “intensità”. Per vincere le sfide che si intravedono all’orizzonte — una squadra più offensiva, votata al maxitridente con la ThuLa potenziata dall’innesto di Lookman, e in generale un atteggiamento più aggressivo e verticale rispetto al recente passato — occorrono muscoli di acciaio e resistenza. Oltre che a moltiplicarsi, le sedute si allungheranno nella durata — oltre un’ora e mezza, più o meno come una partita, e circa 30’ in più della gestione Inzaghi —, e saranno precedute dalla prevenzione strutturale in palestra", si legge.

L'obiettivo è quello di evitare cali come quelli visti nella scorsa annata. Cali che - secondo la rosea - sono costati tutti i titoli in palio. Occhio anche all'alimentazione, considerando che ben presto le temperature torneranno a impennarsi. "I liquidi verranno assunti prima, durante e dopo l’allenamento, mentre a tavola troverà spazio una grande varietà di alimenti vegetali. Verdure ma anche frutta ricca di liquidi (come ad esempio l’anguria) e ancora a brodi ricchi di elettroliti e minestre fredde. L’integrazione, infine, prevede l’utilizzo di sali minerali e bevande isotoniche", spieca la rosea.