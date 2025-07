Dopo le recenti dichiarazioni di Piero Ausilio, anche Beppe Marotta ha sollevato il velo sul forte interesse dell'Inter nei confronti di Ademola Lookman, ormai non più una novità. Nel corso della conferenza stampa di presentazioone della nuova stagione, a domanda diretta il presidente dell'Inter ha fatto il punto della situazione, facendo intuire che il discorso è avanzato: "Non nascondo che Lookman sia un elemento importante, sia su indicazione dell'aria tecnica e quindi anche dell'allenatore. È un giocatore che certamente non scopriamo noi, penso che sia nel taccuino di tutti i dirigenti sportivi, non solo italiani, ma anche europei, ma comunque oggi è un giocatore dell'Atalanta. L'Atalanta ha il massimo rispetto e ci mancherebbe che noi dovessimo fare azioni di ostruzionismo: abbiamo un rapporto ottimo con la famiglia Percassi e con la nuova proprietà. Non nascondo che con Luca Percassi qualche parola l'ho scambiata e mi pare che faccia parte della logica, bisogna sempre alzare l'asticella. E anche le richieste: non avere paura di chiedere i giocatori bravi e quindi questo è quello che posso dirvi. Poi cosa succederà è prematuro, ma rientra in quei giocatori che sul taccuino dell'allenatore, di Ausilio, di Baccin, mio e della proprietà esiste ed è vero".

Marotta conferma poi anche le tempistiche emerse in questi giorni dal punto di vista mediatico che vorrebbero la trattativa in chiusura nel giro di 2-3 giorni: "Ma sì, certamente sì perché comunque con l'allenatore abbiamo condiviso la ricerca di calciatori che abbiano una certa tutti duttilità e che diano a lui la possibilità di giocare con questo schema. Quindi è chiaro che lui rappresenta un profilo adatto a questo modello. Ma non è l'unico, ci sono altri nomi e non nascondo che nel giro di 2-3 giorni arriveremo a una conclusione di quello che è un confronto tra Inter e Atalanta, se ci saranno le condizioni e l'Atalanta è decisa a venderlo, evidentemente, vedremo di attivare una negoziazione concreta e forse arrivare alla conclusione. Altrimenti si sarà la cosiddetta scelta differente".