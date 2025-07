Granit Xhaka sarà un nuovo giocatore del Sunderland. Il mediano svizzero, accostato anche all'Inter in caso di addio di Calhanoglu, contonuerà la sua carriera in Premier League. Fabrizio Romano parla su X di "accordo raggiunto tra tutte le parti coinvolte. Il compenso sarà di 20 milioni di euro, contratto fino al 2027. Via libera del Bayer Leverkusen al giocatore per volare oggi e completare il suo trasferimento".

🚨️ EXCLUSIVE: Granit Xhaka to Sunderland, here we go! Deal agreed between all parties involved.



Understand fee will be €20m, contract until 2027.



Green light from Bayer Leverkusen for the player to fly today and complete his move to #SAFC, one more ambitious signing. pic.twitter.com/1gP1IBLD0T