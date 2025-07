Sui quotidiani di oggi tiene banco il futuro di Gianluigi Donnarumma. Secondo il Corriere della Sera, il Paris Saint-Germain non ha intenzione di migliorare lo stipendio da 850mila euro lordi dell'estremo difensore. Campos ha introdotto un modello nuovo in cui propone una parte fissa e una quota variabile e non intende derogare. La formula è però ritenuta inopportuna dall'estremo difensore, che non si è sentito tutelato dal club nel suo periodo difficile.

Le due squadre di Manchester lo accoglierebbero a braccia aperte e c'è un ammiccamento mai nascosto con l'Inter, che ha Sommer in scadenza tra un anno. A Parigi, dove ricordano i problemi avuti con Mbappé, non vogliono sbagliare e si sono cautelati con un accordo verbale con Lucas Chevalier, per il quale il Lille chiede almeno 40 milioni di euro.