Altro infortunio pesante per Marco Baroni, tecnico della Lazio. Al 38esimo del primo tempo del match di Venezia in corso di svolgimento al Penzo, infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca il centrocampista Fisayo Dele-Bashiru, in seguito ad uno scontro di gioco avvenuto due minuti prima con il lagunare Alessio Zerbin. Il nigeriano ha provato a resistere per qualche minuto ma poi è stato costretto a lasciare il campo, accompagnato a braccia dallo staff medico biancoceleste.

Al suo posto è entrato il nuovo arrivato Reda Belahyane. Vanno ora valutate le condizioni del centrocampista, ma considerata la dinamica ad oggi appare molto difficile che possa essere presente martedì sera per il match di Coppa Italia contro l'Inter.