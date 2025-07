Lookman e Leoni. Leoni e Lookman. Il mercato dell'Inter, da tempo ormai, si sta concentrando su questi due nomi. Obiettivi reali. Il nigeriano è l'urgenza, mentre il giovane difensore resta sullo sfondo. Ma anche lui è un traguardo che i nerazzurri vogliono tagliare.

Secondo il Corriere dello Sport, peraltro, o Leoni o nessun altro. De Winter viene considerato un braccetto e non un centrale pure in una difesa a tre: il belga tornerebbe di moda solo in caso di cessione di uno tra Bisseck e Pavard. Ma il primo ha già fatto capire di voler continuare a Milano, mentre sul secondo non si registrano movimenti.

E allora? Come sottolinea il quotidiano romano, l'Inter ha di fatto prenotato Leoni. Il 18enne difensore ha dato la sua priorità ai nerazzurri, accordando pazienza in attesa che il club riesca a raggranellare un tesoretto con le uscite in modo da poter accontentare il Parma mettendo sul tavolo 35 milioni. I ducali non vorrebbero cedere il difensore in questa sessione di mercato, ma sarebbe quasi impossibile resistere a quella cifra. Come ricorda il CdS, però, l'attesa non sarà infinita e Marotta dovrà guardarsi da una concorrenza agguerrita: Milan, Juve, Liverpool, Tottenham e West Ham sono alla finestra...