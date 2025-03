Come annunciato ieri, circa un migliaio di tifosi è giunto al centro sportivo di Zingonia per caricare l'Atalanta in vista della gara di domani sera contro l'Inter. A raccogliere l'incitamento dei sostenitori, oltre alla squadra e al tecnico Gian Piero Gasperini, anche Antonio e Luca Percassi, presidente e ad degli orobici, che hanno voluto essere vicini alla squadra alla vigilia del match che può valere un pezzo di Scudetto. Particolarmente commosso, riporta BergamoNews, si è dimostrato il presidente, che si è intrattenuto a lungo coi tifosi. La Dea non rimarrà in ritiro questa sera, riferisce Sky Sport: domani mattina, infatti, ci sarà la rifinitura.