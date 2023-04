Attraverso i propri social, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha voluto ringraziare i suoi compagni e i suoi follower per gli auguri per il suo 28esimo compleanno, caricando anche l'ambiente in vista delle prossime sfide: "Volevo dire due cose. La prima, grazie per gli auguri, a tutti, è veramente un piacere condividere questo momento con tutti voi. E poi, la seconda cosa che voglio dire, è che mancano ancora due mesi alla fine del campionato, della stagione, ci sono almeno due trofei da vincere, dobbiamo avere l'ambizione di vincerli, per il gruppo, per la squadra che siamo, perché sappiamo di aver vissuto anche dei momenti difficili quest'anno.