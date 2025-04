Francesco Magnanelli non nasconde la sua soddisfazione per il pari conquistato dalla Juve Primavera sul campo dell'Inter: "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato una partita di livello importante, contro una delle squadre candidate alla vittoria finale - le parole del tecnico bianconero ai canali ufficiali del club -. L'Inter è nettamente tra le formazioni più forti di questo campionato, di conseguenza questo risultato è davvero prezioso per noi. È stata una gara difficile, ma i ragazzi l'hanno interpretata in modo straordinario per spirito, atteggiamento, volontà e coraggio. Non hanno avuto paura, nonostante un inizio in salita per via del gol subito al terzo minuto, e hanno avuto la forza e la bravura di continuare a giocare trovando un pareggio meritato sul finale del primo tempo. La ripresa è stata più combattuta, su certi aspetti. Ancora una volta il gruppo ha fatto la differenza. Credo che stiano facendo un campionato importante, manca ancora un po' e bisogna continuare a spingere e a remare tutti dalla stessa parte. Di un aspetto sono certo: continueremo a lottare fino alla fine per portare a casa un grande risultato al termine della stagione".