Thiago Motta è il primo protagonista di Inter-Juventus chiamato a presentare il Derby d'Italia. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro, il tecnico bianconero inquadra così la sfida con il suo passato: "C'è sempre voglia di andare in campo nello stesso modo. Noi siamo concentrati e determinati per quello che sappiamo fare" esordisce, come raccolto da TMW.

La Juve come deve vincere?

"La Juventus deve giocare la sua partita come ha sempre fatto. La partita ha una sua storia come sempre. Noi dobbiamo portare la partita dalla nostra parte. Inter e Napoli sono le favorite per questo campionato. Noi dobbiamo essere concreti e alzare le probabilità di portare dalla nostra parte la partita".

Si è ristretto il gap dall'Inter?

"Non lo penso io. Sono i fatti che lo dicono. È oggettivo che le favorite del campionato sono Napoli e Inter. Domani dobbiamo affrontare l'Inter con concentrazione e coraggio".

Vlahovic ha bisogno di Yildiz alle sua spalle?

"Può essere, perché no".

La preoccupa la sconfitta con lo Stoccarda?

"Lo Stoccarda rimane nel passato. Pensiamo alla sfida contro l'Inter che è una grande gara da giocare al massimo".

Come mai non sta incidendo il suo passato all'Inter?

"Ho giocato nell'Inter, Barcellona, Atletico Madrid, Genoa e Psg. Sono sempre stato io e mi sono comportato nel modo giusto con tutte le persone. Magari è per questo che sono trattato sempre bene. Ringrazio sempre tutte le persone che mi hanno sempre aiutato".

Come sta vivendo la partita?

"La vivo molto bene, perché la vivo come la prossima partita. Come sempre andiamo al campo al 200%. Poi si vince, si perde, si pareggia, ma diamo sempre il massimo per affrontare il nostro lavoro".

Può giocare Perin?

"Sì, domani possono giocare tutti. Stanno bene".

Novità sugli infortunati?

"No, domani non recupereremo nessuno".

Questa gara ha un peso diverso?

"No. È la prossima partita del calendario e va affrontata come sempre. Dopo questa partita ne mancheranno tantissime".