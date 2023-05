L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano si è fermato a parlare anche in postazione Sport Mediaset dopo la conferenza stampa della vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter:

Come si scavalca l'ostacolo Inter?

"Ostacolo davvero duro per noi, però cerchiamo di prepararla serenamente. Siamo felici di quello che abbiamo fatto, del percorso di crescita della squadra che arriva fino a questo finale. Ci giocheremo un'altra finale il 7 giugno ma concentriamoci su questa. L'avversario è fortissimo, sappiamo tutti di cosa sono capaci. Ma noi ci giocheremo le nostre chance cercando di metterli in difficoltà".

Qualcuno sottovaluta troppo questa Fiorentina?

"Affrontiamo una squadra finalista di Champions, piena di campioni e in salute. Qualche vantaggio rispetto a noi ce l'hanno ma è una partita secca, ci si gioca tanto. L'obiettivo è metterli in difficoltà. La Coppa la vogliamo vincere tutti, cercheremo di dare il massimo".

Avete due finali, questa e quella di Conference. Se lo immaginava? E qual è la più difficile sulla carta?

"Sinceramente non ci immaginavamo questa doppia finale, ma pian pianino abbiamo acquisito consapevolezza. Siamo venuti fuori da un momento non bello e abbiamo iniziato a crederci. Sono stati due percorsi bellissimi che si concluderanno con due finali. Se mi avessero detto all'inizio quale avrei preferito, avrei detto Praga ma una volta che in Coppa Italia abbiamo fatto risultati ottenendo la semifinale ce l'abbiamo messa tutta per arrivare in finale. Giocheremo entrambe le gare per ottenere il massimo, siamo orgogliosi di essere a queste due finali e le affronteremo con tutte le vostre forze cercando di ottenere il massimo".

Lei ha vinto dei playoff di Serie B in passato e ora è in due finali, quanta soddisfazione le dà? Quali progetti ha per il futuro?

"E' bello riuscire a trasformare tutto il lavoro e la fatica in risultati sportivi. E' successo in passato, è successo quest'anno anche se dobbiamo fare ancora l'ultimo sforzo. Io non aspetto altro che affrontare le due avversarie, ci vuole tanta concentrazione e dobbiamo dare tutto".

Cosa dice ai tifosi della Fiorentina?

"Che daremo tutto come sempre. Siamo reduci da una partita strepitosa a Basilea, questa la giocheremo con altrettanta passione e amore cercando di regalare loro una grande soddisfazione".