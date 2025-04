Joan Laporta, presidente del Barcellona, parla ai microfoni dell'emittente catalana RAC1 elogiando l'operato del tecnico blaugrana Hansi Flick: "Siamo molto soddisfatti del lavoro di Flick. Vorrei ricordare che Deco e Bojan Krkic sono stati quelli che hanno avuto più fiducia in lui, e anche a loro va dato il valore che meritano. Il comitato sportivo sta già lavorando sul rinnovo, pensando a cosa sia meglio per il presente e il futuro del club. Sappiamo che a Flick piace cambiare squadra anno dopo anno, con un certo margine, ma per ora posso confermare che lo avremo sicuramente per la prossima stagione".

In vista del finale di stagione, il presidente ha espresso fiducia nelle capacità del Barcellona: "Da qui alla fine della stagione abbiamo l'opportunità di competere per tutti i titoli. La squadra è concentrata su questo. Sappiamo che la stagione è stata lunga, ma sono convinto che tutti i giovani si riprenderanno bene e che tutta la squadra arriverà nelle migliori condizioni per la partita contro l'Inter di mercoledì".