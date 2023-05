"Siamo partiti molto bene, creando occasioni anche dopo il gol iniziale. Poi abbiamo concesso la ripartenza del pari che potevamo evitare. Poi giochiamo contro una finalista di Champions e contro un campione del mondo là davanti (Lautaro, ndr) che si è inventato il secondo gol. Ce l'abbiamo messa tutto, abbiamo messo in difficoltà l'Inter nel secondo tempo. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra strepitosa, mi dispiace. Non molliamo, ci sono altre partite". Così Vincenzo Italiano a Mediaset dopo il ko in finale con l'Inter.

"Siamo abiutuati a ripartire subito, anche dopo i ko. Quando si gioca col cuore, non si perde mai: torniamo a casa con grande onore e pensiamo alle altre gare tra le quali un'altra finale. Sarà un'altra partita secca contro una grande squadra, ma con questo spirito possiamo mettere in difficoltà l'avversario - sottolinea il tecnico della Fiorentina -. In gara secca, al minimo errore questi grandi campioni ti castigano. Ci siamo disuniti 10 minuti e ne hanno approfittato. Poi c'è il dettaglio, la qualità, la bravura nello smarcarsi fanno la differenza. Ma noi ci siamo ben comportanti, ho fatto i complimenti ai ragazzi".

"Cabral dall'inizio? Arriva da un buon momento, anche se non ha segnato di recente. Ma contro la difesa dell'Inter non puoi fare quello che vuoi: ha faticato, ma ci può stare. In questo tipo di gare servirebbe più freddezza e cinismo. Anche con Jovic siamo stati sfortunati - aggiunge Italiano -. Ma anche loro hanno dato tutto e non posso dire nulla".