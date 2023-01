Marco Zaffaroni , tecnico dell' Hellas Verona , parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l' Inter . "Rispetto all'ultima gara dovrebbe esserci Lasagna , che stamattina si allenerà con la squadra. Verdi invece ha avuto un problema muscolare, ma non di grave entità: non sarà a disposizione domani, ma si tratta di una cosa lieve".

"I risultati danno fiducia e creano autostima - prosegue Zaffaroni nelle parole riportate da Tuttomercatoweb -. Non devono però diventare presunzione: dev'esserci consapevolezza del percorso che dobbiamo ancora fare. Sarà una partita da affrontare con attenzione e determinazione. Conosciamo il valore dell'avversario, che sarà in lotta fino alla fine per vincere il campionato e che tra poco affronterà gli ottavi di Champions League. Noi andremo a giocarci la partita con le nostre armi. Non ci sono dubbi sulla forza dell'Inter, è una squadra che segna con grande facilità, ha soluzioni diverse e attaccanti che combinano molto bene, sono fisici e possono metterci in difficoltà su palla inattiva. Per contenerli servirà grande attenzione".