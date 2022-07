Basta una rete di Simon Bokote Banza al Lens per aver ragione al fotofinish dei connazionali del Rodez, club della Ligue 2 (equivalente della Serie B italiana) impegnato ieri in un test amichevole proprio contro i sang et or. Una buona sgambata per i ragazzi di mister Franck Haise, attesi oggi pomeriggio da un nuovo test contro il Clermont e sabato prossimo 23 luglio da una sfida dal tasso di difficoltà molto più elevato contro l'Inter.

Giacomo Principato