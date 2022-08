Nuova presentazione al Via del Mare, dove questa mattina si è tenuta la conferenza stampa del nuovo acquisto del Lecce il centrocampista croato Kristijan Bistrovic arrivato dal CSKA Mosca: "Conoscevo bene la passione dei tifosi e grazie anche a loro riusciremo a dare delle grandi soddisfazioni. Sono pronto e spero di esserci con l’Inter, ho avuto dei piccoli problemi. La gara di Coppa Italia mi ha aiutato e non vedo l’ora di iniziare un campionato così importantePartite come quelle con l'Inter mi rendono felice e stimolano a giocare a calcio. Stadio pieno contro una grande squadra: è un grande onore. Non vedo l’ora di giocarla. La serie A è molto difficile e sono molto felice di essere qui e affrontare questa sfida".