Il Milan in pressing forte su Lorenzo Lucca. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la dirigenza rossonera è in contatto con l'Udinese per cercare di portare subito a Milano l'attaccante azzurro classe 2000.

A pochi giorni dal derby contro l'Inter, possibile rivoluzione in avanti per il Milan. Complice l'addio di Morata, destinato al Galatasaray, il club rossonero è alla ricerca di una nuova punta. L'Udinese ha aperto al trasferimento ma chiede 30 milioni di euro, il Milan ne offre 20. Da capire se la forbice possa essere abbassata con l'inserimento di una contropartita.