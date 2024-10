Ritrovati i calciatori impegnati nei giorni scorsi con le Nazionali, Ivan Juric ha cominciato ufficialmente la preparazione per la sfida interna di domenica contro l'Inter. Dall'allenamento di oggi è emerso un primo problema per la Roma che dovrà fare a meno di Stephan El Shaarawy. Il trentaduenne non ha recuperato dallo stiramento al polpaccio riscontrato durante la sfida in casa del Monza e salterà certamente la gara contro i campioni d'Italia. Diversa invece la situazione che riguarda Artem Dovbyk.

Il ventisettenne ucraino è ancora alle prese con un'infiammazione al ginocchio e la sua presenza per domenica è attualmente in dubbio. Juric spera di recuperarlo, ma andrà gestito, dunque valutato nei prossimi giorni.