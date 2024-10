Si ferma ancora Paulo Dybala. L'argentino, dopo essere stato esentato totalmente dal match con il Venezia ed essere partito dalla panchina contro l'Elfsborg, oggi sarebbe dovuto essere titolare contro il Monza. E invece non ci sarà.

L'argentino si è fermato ieri nell'allenamento per un risentimento muscolare da valutare: per oggi non è stato convocato e salterà le partite con l'Argentina. Via alle terapie, per poi passare agli allenamenti individuali e infine riprendersi ad allenarsi gradualmente con la squadra nel corso della sosta, riferisce il Corriere dello Sport. L’obiettivo della Roma, se sarà confermata l’esclusione di lesioni nei prossimi giorni, sarà quello di riverlo a disposizione per la prima sfida di campionato dopo gli impegni delle nazionali, domenica 20 contro l'Inter.