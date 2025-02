Dopo il presidente dell'Inter Beppe Marotta, è Patrick Vieira il tesserato lato Genoa a presentare la sfida di questa sera al Meazza tra i campioni d'Italia e il Grifone a Sky Sport: "Ritornare in casa dell'Inter è sempre un piacere, però la cosa importante è la partita di stasera. Per noi è fondamentale perché vogliamo continuare a crescere come squadra. Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e oggi vogliamo fare bene" ha premesso.

Come hai cambiato la mentalità della squadra e cosa chiedi questa sera?

"La mentalità è sempre stata buona ed è merito di tutta la società: dalla dirigenza ai massaggiatori, passando per dottori e fisioterapisti, sono tutti importanti e fanno tutti un bel lavoro. Poi i ragazzi fanno un bel lavoro di gruppo e quello che chiedo a loro è di essere sempre squadra sul campo: ogni tanto si vince, ogni tanto si pareggia, ogni tanto si perde. Però dobbiamo sempre uscire dal campo con la sensazione di aver fatto il massimo per la squadra".

A livello tattico andrai ad aggredire l'Inter o la aspetterai?

"Noi abbiamo un'idea chiara di come vogliamo giocare. Sappiamo la qualità dell'avversario e non possiamo fare sempre ciò che vogliamo, noi andiamo un modo di giocare la palla più in alto possibile ma ogni tanto può essere difficile come è stato col Venezia. È stato difficile non perché non volessimo ma perché il Venezia è stato bravo, ha giocato bene e dobbiamo accettarlo. Stasera avremo momenti difficili ma dovremo affrontarli da squadra".

