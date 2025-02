Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato a DAZN prima della sfida contro l'Inter: "E' stato bello rivedere gli amici dell'Inter con cui ho passato dei bei momenti. E' una partita molto difficile per noi stasera, Ekhator sta facendo bene e sta crescendo. I giovani devono giocare, abbiamo fiducia sulle sue qualità. Vedremo come andrà la partita. Queste sono partite belle da giocare per tutti. Non è stato facile scegliere gli undici titolari perché hanno lavorato bene tutti. Mi aspetto il massimo dalla mia squadra, dobbiamo ostacolare l'Inter. In avanti abbiamo qualità per giocare bene con aggressività. La forza è il collettivo: Pinamonti fa un grande lavoro, ma non solo lui. Ci sono diverse opzioni per far bene", ha detto.