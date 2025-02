Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato a DAZN al termine della partita contro l'Inter. Piccola divagazione su un amico ed ex compagno: "Chivu? Non ci siamo ancora sentiti, sono molto contento e felice per Cristian. Eravamo pronti a soffrire: abbiamo avuto momenti difficili, ma sono contento di come l'abbiamo gestita. Abbiamo avuto personalità e organizzazione, bella prova di squadra. La qualità tecnica e individuale dell'Inter alla fine è risultata tanta, ma sono molto contento per la partita che abbiamo fatto. Con il sacrificio che abbiamo fatto meritavamo un punto. Quando i giocatori sono aperti mentalmente è più semplice trasmettere i concetti. Questi giocatori hanno voglia di andare in avanti e fare punti. Questa società merita di stare in A, siamo allineati con la proprietà. Stiamo facendo di tutto per salvarci, e questo mi fa veramente piacere".

Vieira ha proseguito poi sul percorso personale da quando guida il Grifone: "La voglia di avere il possesso palla, di fare più gol: sono questi gli aspetti fondamentali. Oggi era difficile perchè l'Inter ha grande qualità. Abbiamo sofferto tantissimo, ma ho visto una squadra unita. Ci siamo sacrificati tanto, non giocheremo sempre contro l'Inter ogni weekend".