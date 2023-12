Domani sera, il Genoa farà registrare l'undicesimo pienone consecutivo al Ferraris, tra l'attuale e la scorsa stagione: per il match contro la capolista Inter sugli spalti ci saranno 35mila spettatori. Per l'ultimo appuntamento dell'anno, sono previsti allo stadio giochi di luce e un ricordo-omaggio di “Beppe” Spinella, il tifoso in frac icona del tifo d’antan. Sui maxischermi, inoltre, verrà proiettato il trailer di “Genoa comunque e ovunque”, il docu-film in uscita nelle sale cinematografiche dal 29 gennaio al 4 febbraio.

"Per i supporter ospiti (uscita obbligatoria Genova Ovest) servizio bus navetta gratuito da e per il Park di Piazzale Kennedy. E’ consigliato recarsi allo stadio con largo anticipo", si legge sul sito del club ligure.