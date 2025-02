Il Genoa si arrende all'Inter, ma facendo una bella figura a San Siro. Come sottolinea Mattia Bani in conferenza stampa: "Non ci siamo spaventati, ci hanno tenuto bassi ma siamo stati bravi a ripartire. Anche dopo l'1-0. E' stata una gara aperta, ci spiace perdere punti per un calcio piazzato. Ma può accadere con squadra così forti".

Non è facile tenere testa a questa Inter.

"Nelle ultime partite abbiamo avuto più fiducia, ce la volevamo giocare con la testa sgombra oggi. E' logico che perdere punti non fa mai piacere, meritavamo almeno un punto. Siamo orgogliosi di quanto fatto".

Cosa è successo sul gol?

"Non marchiamo a uomo ma a zona, c'è stato il blocco di Bastoni che non mi ha permesso di staccare libero. Sono stati bravi loro a far cascare la palla lì".

Siete venuti qui senza paura.

"La leggerezza viene da quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi, è una bella spinta. E' stato bravo il mister a darci fiducia in un momento particolare. Da gennaio poi sono tornati tanti giocatori. Non è finita, speriamo di aumentare la consapevolezza".