"Penso che le vittorie portino sempre fiducia a giocatori e i tifosi. Sarà una partita diversa. È importante aver vinto col Venezia, penso che stavamo crescendo anche prima di sabato ma le vittorie portano fiducia soprattutto ai giocatori". Così Paulo Fonseca risponde, in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Liverpool, a proposito dei primi tre punti stagionali conquistati dal Milan, reduci dalla vittoria col Venezia, ultimo avversario in campionato prima dell'Inter.

La partita di domani dirà quanto vale il Milan?

"Vedo la partita di domani come un'opportunità per la squadra per dimostrare che sta imparando e crescendo. È una grande opportunità poter giocare contro il Liverpool, porta cose diverse rispetto a quello che abbiamo qui in Serie A e da la possibilità ai giocatori far vedere come stanno crescendo".

Ibra ti ha espresso qualcosa in particolare per la partita di Venezia, c'è qualcosa che secondo lui si può fare meglio in questo campionato?

"Con Zlatan ho parlato di quello di cui parliamo normalmente: l'atmosfera, la gara, la squadra. Nulla di diverso".

Possono giocare gli stessi giocatori contro Liverpool e Inter oppure no?

"Possono giocare gli stessi giocatori ma posso anche avere in testa la possibilità di cambiare (ride, ndr). Questa settimana abbiamo tre partite e devo pensare a tutte le partite. Domani è la più importante perché è la prossima, ma non posso dimenticare che abbiamo il derby nella prossima partita di Serie A".

Nel caso di vittoria contro Liverpool e Inter è disposto a portarci dei pastel de nata?

"(Ride, ndr) Se vinco le due partite porto in conferenza prometto che vi porto i pastel de nata (tipico pasticcino portoghese, ndr)".