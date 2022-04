Alla vigilia dell'incontro contro l'Inter Women, Patrizia Panico, allenatore della Fiorentina femminile, presenta così il match per i canali ufficiali del club gigliato: "La voglia di riscatto può fare assolutamente la differenza in questa partita. Mi aspetto un'Inter consapevole della propria forza. Hanno una squadra strutturata fisicamente e tecnicamente, vorranno sicuramente avere in mano il pallino del gioco. Questa settimana ho insistito molto sul coraggio. E' ciò che ci può permettere di fare la differenza contro l'Inter. Col Milan, nonostante la sconfitta, delle cose buone si sono viste. La gara con le nerazzurre sarà un altro match impegnativo. Farò le migliori valutazioni per mettere in campo la squadra più comptetitiva".