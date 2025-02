Vittoria pesante e importantissima per la Fiorentina di Raffaele Palladino che batte per 3-0 i campioni d'Italia e festeggia tre punti che consegnano un quarto posto e un sogno Champions League. Il tecnico viola è uno dei protagonisti della sfida del Franchi raggiunti da Sky Sport al termine del match: "Una serata perfetta, magica. Eravamo in piena emergenza e ogni giorno perdevo un calciatore, ieri Gudmundsson aveva la febbre. Ma nelle difficoltà si vede la forza del gruppo e oggi abbiamo avuto una grande determinazione contro una squadra fortissima. È stato tutto perfetto, i ragazzi sono stati esemplari, anche chi ha giocato fuori posizione. È una vittoria da grande gruppo".

Che significato ha questa vittoria?

"Non ci deve esaltare troppo, bisogna tenere i piedi per terra, ma ci dà consapevolezza. Il gruppo ha grandi valori umani, oggi ho visto i ragazzi carichi e ci credevano nonostante le assenze. Chiunque va in campo sa cosa fare: hanno autostima, i ragazzi difendevano come animali. È stata la dimostrazione di un grande gruppo".

Dodo ha detto che la Champions è troppo bella da giocare.

"Son felice che i ragazzi abbiano consapevolezza e ambizione, ma serve lavoro. Abbiamo avuto difficoltà ma i ragazzi sono stati perfetti, abbiamo sfruttato gli schemi e infatti voglio ringraziare anche lo staff per il lavoro sui piazzati e non solo. Adesso bisogna continuare a lavorare, lunedì sarà ancora più difficile".

Sarà più difficile fare la formazione lunedì?

"È sempre difficile quando hai giocatori bravi e forti, ma è il mio lavoro e quindi devo prendere delle decisioni. Per questa è stato più semplice perché avevo a disposizione 13 giocatori e 4 della Primavera, però ho messo in campo la formazione migliore. Parisi ha fatto una grande partita, Dodo si è applicato e ha fatto assist... tutti sono stati fantastici. Ora avremo anche i nuovi acquisti, manderò in campo chi dà il massimo negli allenamenti".