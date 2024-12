Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, presenta così ai canali ufficiali del club giallorosso il big match di domani mattina contro l'Inter al Konami Youth Training Centre: "Domani abbiamo l'avversario più forte che c'è in questo campionato, quindi non abbiamo possibilità di deconcentrarci. Diciamo che è un test importante per noi, ci arriviamo con grande entusiasmo e grande compattezza. Con la consapevolezza che tanti ragazzi hanno partecipato a questo campionato, se siamo lì è per merito di tanti e quindi dobbiamo andare lì con la consapevolezza che giochiamo contro una squadra forte: per me la più forte del campionato individualmente soprattutto dal centrocampo in su, ma dobbiamo essere consapevoli che è una bellissima possibilità per far vedere i nostri progressi".