Prima di volare verso Ferrara dove domani sfiderà l'Inter in amichevole, l'Egnatia ha presentato nella giornata di ieri le nuove divise per la prossima stagione. Per il presidente della società albanese Agim Demrozi è stata l'occasione per tornare a parlare della partita del Mazza, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questo evento: "Abbiamo i nostri benefattori che ci seguono anche in Italia. Abbiamo amici sportivi, tanti amici sportivi che ci hanno sostenuto e ci sosterranno sempre. Vedere l'Inter un giorno in Albania per giocare in casa dell'Egnatia? Mai dire mai, dicono gli italiani. Non saprei, potrebbe anche succedere".