È di David Okereke la rete della bandiera in casa dell'Inter che rende il risultato meno amaro per una Cremonese che ha giocato a San Siro con coraggio. Nonostante gli zero punti in classifica dopo quattro partite, l'attaccante è fiducioso: “Mettiamo in pratica ciò che il mister ci chiede, alla fine siamo stati bravi, ma non è bastato – le parole in mixed zone riprese da cuoregrigiorosso.com -. Usciamo a testa alta, il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare e stare concentrati per raggiungere il nostro obiettivo”.