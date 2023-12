Si respira un clima di grande entusiasmo a Bologna per gli splendidi risultati della squadra di Thiago Motta. Entusiasmo che si riverbera nei dati di vendita dei biglietti per la sfida di domenica contro la Roma, dove il Dall'Ara è preannunciato tutto esaurito, e per il match del prossimo 20 dicembre contro l'Inter in Coppa Italia a San Siro. Per il quale si preannuncia un bel seguito da parte dei tifosi rossoblu: ad oggi sono stati staccati infatti 800 tagliandi per il settore ospiti dello stadio Meazza.