"Oggi la squadra mi è piaciuta, aveva l'atteggiamento giusto e dopo tutte queste gare non era scontato. In certe circostanze, come per esempio il rigore, mi è piaciuta meno". È uno dei concetti espressi in conferenza stampa da Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter.

Chi sta meglio tra Inter e Milan?

"Non saprei, ma io tifo Udinese quindi non chiedetemi pronostici (ride, ndr). Oggi mi è dispiaciuto perdere la partita perché forse non lo meritavamo".

Cosa vi siete detti con Arslan?

"Mi ha chiesto una poesia di Catullo (ride, ndr). Lui ha giocato bene, però a volte stringeva troppo verso Walace e quindi gli chiedevo di muoversi in altro modo per non lasciare scoperte certe posizioni".