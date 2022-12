Manca pochissimo al fischio d’inizio dell’amichevole tra Sassuolo e Inter in scena tra le mura del Mapei Stadium. Prima di scendere in campo, l’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali si presenta a Sky Sport. Di seguito le sue parole:

Come nasce questo appuntamento?

“Da parte nostra c’era il desiderio di fare un’amichevole importante in un momento in cui può seguirci più gente sia allo stadio sia in tv, come a Natale. È anche un’idea perché credo sia opportuno pensare che anche nel campionato di Serie A si possa giocare in queste giornate di festa. Volontà da parte nostra e dell’Inter di fare quest’amichevole e speriamo sia una bella partita e un divertimento per tutti i telespettatori”.

Stagione inedita con il Mondiale autunnale. Come ha visto questo campionatospezzettato da dirigente?

“Tutto da scoprire. Non sappiamo cosa succederà, qualche dubbio lo abbiamo sicuramente ma può anche essere un’idea per il futuro. Dopo tante giornate di stop non vediamo l’ora di riprendere, speriamo sia un inizio positivo, anche perché abbiamo dovuto ricominciare come di solito si fa nel periodo estivo, speriamo bene per quanto riguarda gli infortunati. Nessuno di noi è in grado di sapere ciò che succederà”.