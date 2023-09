Il Milan si prepara a sfidare l'Inter nel derby e Davide Calabria, intervistato da Sportmediaset a pochi giorni dalla sfida di San Siro, spiega le differenze con il recente passato: "Cosa cambia? Cambia che hai poco tempo per prepararla con tutti i giocatori. Ma sarà una grande sfida che entrambe dobbiamo preparare in poco tempo, non è una novità nel calcio moderno. Però questa partita si prepara da sola. Penso che sia cambiato tanto nella squadra, sono positivo perché non devo pensare ad altro che giocare. Non mi piace parlare presto, penso sia giusto arrivare tranquillo al derby perché è una partita così e appena ci sei dentro senti l'emozione".

"I nuovi hanno capito cosa sarà il derby, l'hanno capito anche dalle partite già fatte con i tifosi in casa e in trasferta - assicura il capitano rossonero -. Rispetto a tante altre squadre nel mondo siamo davvero seguiti da tantissimi e supportati allo stadio in maniera impeccabile. Una cornice come il derby è importante, se la godranno dal primo all'ultimo minuto".

Il pericolo numero uno per il Diavolo si chiama Lautaro Martinez: "Gran giocatore, è un top player e posso parlare solo bene di lui. Sta facendo alla grande, ci ha messo in difficoltà e stiamo provando in campo ciò che può limitarlo. Qualcosa sarà concessa, ma siamo pronti per affrontarlo. Arrivare al derby al top della condizione è fondamentale perché giochiamo molto spesso ed è normale che ci siano alti e bassi. L'anno scorso siamo arrivati al derby con l'Inter che forse stava meglio, noi avevamo qualche infortunio che ci ha portato ad avere problemi in più e soluzioni in meno. Stiamo arrivando meglio rispetto alle ultime, sono fiducioso perché la squadra è vogliosa".

Calabria sottolinea poi che rispetto alla scorsa stagione "ci sono più soluzioni e giocatori più adatti al nostro gioco. Giocatori con esperienza, seppur non in Italia, ma a grandi livelli che hanno alzato il livello della squadra. È una sorpresa, ma ce l'aspettavamo. Alcuni magari pensavano che non fossero ideali, che gli sarebbe servito del tempo, ma noi abbiamo subito capito sarebbero stati utili alla squadra. Vogliamo vincere, non c'è altro che vogliamo. Probabilmente sarà tutto l'anno un derby, come è sempre stato nella storia. Diamo sempre tutto per vincere queste partite, che vinca il migliore".