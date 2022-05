Intercettato da DAZN a pochi minuti dallo scontro-salvezza contro la Salernitana, Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari (prossimo avversario dell'Inter), spiega la scelta del recente cambio in panchina: "Non è stata una scelta campata in aria. Agostini sta facendo molto bene con la Primavera, è attaccato al Cagliari e conosceva i giocatori. Poi la situazione Mazzarri è precipitata all'ultimo momento, non avevamo molto tempo e abbiamo cambiato. Ci teniamo comunque a sottolineare che Agostini è un allenatore preparato".