Intervenuto in sala stampa dopo lo 0-0 contro il Torino, l'esterno del Cagliari Paulo Azzi si è proiettato con la testa già verso la sfida contro l'Inter, in programma lunedì prossimo: "Cerchiamo di portare questa stessa mentalità in casa e contro una squadra fortissima - ha esordito -. Abbiamo un fattore in più che sono i nostri tifosi che ci spingono, questo per noi vale tanto e dovrà essere la nostra forza come in tutti questi mesi", ha concluso.