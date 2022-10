Definita "una delusione" quanto ottenuto ieri in casa contro l'Inter, da Sergio Busquets nel post partita - come riporta MD. "Era un girone difficile ma dovevamo aspirare a di più dopo tutti gli acquisti fatti. Non è matematico ma è molto difficile. Non siamo stati così forti in area e questo si paga in Champions League. Testa o croce e per noi è andato storto nel secondo tempo. Il primo gol ci dato un vantaggio e che ci siamo fatti togliere. Sembra che quando l'avversario segna un gol per noi è il caos. Nel primo tempo siamo stati bravi, dominando, trovando giocatori tra le linee ma la prima rete dell'Inter ci ha sbilanciato".