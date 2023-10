A una settimana dalla partita contro l'Inter, il Bologna ritrova tutti insieme i gol di Riccardo Orsolini. L'attaccante rossoblu, autore di una tripletta nel match contro l'Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN esprimendo tutta la sua gioia: "Questa è una domenica perfetta: dovevamo tornare alla vittoria, l'abbiamo voluta e finalmente è arrivata. Sono strafelice, grazie ai miei tre gol siamo riusciti a vincere. Ho avuto dei problemi fisici gli scorsi mesi, che mi hanno fatto saltare la preparazione e quello è stato un periodo in cui ho lavorato il triplo per tornare ai miei livelli.

Sapevo che era necessario del tempo in più, ma me lo sono preso e ho cercato di farmi trovare pronto quando il mister mi ha chiamato in causa".