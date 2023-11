Brutte notizie per il Bologna di Thiago Motta che perde per più di un mese Jesper Karlsson. L'attaccante rossoblu, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro come fa sapere il club emiliano tramite i canali ufficiali. Lo svedese sarà indisponibile per 5-6 settimane, dunque salterà la sfida di Coppa Italia contro l'Inter, in programma per il 20 dicembre.