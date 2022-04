"I tifosi si stanno comportando in maniera straordinaria. Noi seguiamo tutti l'esempio di Gary che è un lottatore in mezzo al campo". In uno dei passaggi della conferenza stampa pre-Inter, Aaron Hickey sottolinea l'importanza di Gary Medel per il Bologna prima di rispondere ad una domanda sul futuro: "Il mio obiettivo era giocare più partite dello scorso anno, poi sono arrivati i gol e questo è un obiettivo di cui sono molto contento. L'importante è mantenere la testa bassa e continuare a migliorarmi con uno staff che mi sta aiutando molto. Sul mio futuro ora penso a quello qui a Bologna".