La vittoria rotonda per 3-0 contro l'Empoli fa felice l'allenatore del Bologna Thiago Motta, che nel dopopartita, ai microfoni di Sky Sport, spiega come vuole che i suoi uomini mantengano sempre lo stesso atteggiamento: "Penso che per raggiungere gli obiettivi importanti non dobbiamo accontentarci. Oggi dobbiamo goderci il momento, i ragazzi avranno un giorno e mezzo per potersi divertire, è importante staccare la testa per poi pensare alla prossima partita", in riferimento al match di sabato con l'Inter.

Motta si congratula poi con il mattatore del match Riccardo Orsolini: "Non ha fatto la preparazione con la squadra, abbiamo cercato di aiutarlo per fargli capire cosa vogliamo, poi il resto è merito suo. Sono contento non solo per i gol, ma anche per il lavoro che ha fatto in difesa".