"Diciamo che due giorni fa non ci siamo nemmeno allenati per questo virus intestinale, poi sono arrivati i forfait di oggi. Sono stati bravi Svanberg, Dominguez e Bardi ma questa è un'ulteriore dimostrazione che questo gruppo non vuole mollare di un centimetro e vuole restare attaccato ai risultati fino alla fine". Lo dice in conferenza stampa Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic, dopo il pareggio tra Bologna e Udinese.