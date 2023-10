Non è bastata la super prestazione di Trubin al Benfica. Il portiere ucraino è stato protagonista di una prestazione super a San Siro e si è dovuto arrendere solo alla zampata di Thuram nella ripresa. L'ex obiettivo di mercato dell'Inter si è concesso ai microfoni di Eleven Sports per commentare la sconfitta rimediata contro la squadra nerazzurra.

"È stata una buona partita per me, ma il risultato non è stato dei migliori. Sono deluso. Ora dobbiamo continuare a lavorare. Tutti sanno che l'Inter è uno dei club più grandi d'Europa - le sue parole -. In Champions League bisogna lavorare sodo. Loro hanno fatto una grande partita, a volte abbiamo commesso degli errori, siamo stati sfortunati. Lotteremo fino alla fine - fino all'ultimo secondo - per questo club, per questi tifosi, per realizzare i nostri sogni. Sono triste per il risultato e basta. Dobbiamo analizzare la partita e andare avanti. Ci sono ancora quattro partite e i nostri sogni sono ancora vivi".