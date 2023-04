Roger Schmidt, allenatore del Benfica, si presenta in conferenza stampa per presentare il match di domani sera contro l'Inter: "Quando arrivi ai quarti di finale, ti devi aspettare sempre squadre di grandi qualità. Noi e l'Inter abbiamo speso tanto per arrivare qui, mi aspetto un'Inter molto forte, con grandi individualità e diverse opzioni nei vari ruoli. Ci sarà bisogno di una prestazione al top. Abbiamo analizzato bene le partite contro il Porto e non solo, è una squadra che sa difendere ma anche attaccare bene quando deve farlo. Lo stile italiano è quello di difendere bene ma loro possono cambiare questo stile. Venerdì col Porto abbiamo perso una partita importante, ma abbiamo vinto tanto prima. Dalle sconfitte si può ricavare qualcosa di positivo, in questi ultimi due giorni abbiamo pensato solo alla gara di domani".

Quanto può aiutare Joao Mario?

"Spero tanto, come ha fatto per tutta la stagione. Per noi è un giocatore chiave, che ha leadership, è il nostro secondo capitano. Ha giocato sin qui una fantastica stagione non solo per i gol o gli assist, mi aspetto da lui una grande prestazione. Otamendi non ci sarà, ci sarà bisogno della sua leadership in campo".