Felipe Rodrigues Morato, difensore del Benfica, manda un messaggio chiaro verso l'Inter. Parlando ai microfoni di BTV alla vigilia del match contro i nerazzurri, l'esterno brasiliano sottolinea come la sua squadra scenderà in campo col chiaro intento di dare l'anima per proseguire nel cammino europeo: "Questa partita per noi rappresenta tutto. Mancano due gare, non abbiamo raggiunto l'obiettivo principale, non è andata benissimo, ma vogliamo continuare in Europa. Domani andremo alla ricerca della vittoria, come sempre. Il ruolo di terzino? Mi sento bene, mi sto adattando a questo ruolo. Sono pronto a giocare dove vorrà l'allenatore".

Intervenuto in conferenza stampa, Morato parla così dei nerazzurri: "Ci aspetta una partita difficile, sappiamo che la loro squadra non cambia molto, soprattutto lo schema tattico. Ma siamo preparati e speriamo di fare una bella partita. Ovviamente dobbiamo vincere, arriviamo sempre per vincere e domani non sarà diverso. È una partita importante e vinceremo". Ma come mai questo cammino così negativo in Champions? "Fa parte del calcio. Nelle ultime stagioni abbiamo fatto un buon lavoro, quest'anno non è andata così bene, non abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo. Ma fa parte, in Nel calcio ci sono giorni buoni e giorni meno buoni."

Il Benfica ha affrontato l'Inter tre volte ultimamente. Potrebbe questo avversario essere una spina nel fianco?

"Non abbiamo nulla contro di loro. Loro sono un avversario forte, dobbiamo vincere perché le prime quattro partite di Champions League non sono andate bene. Non abbiamo fatto punti e domani dobbiamo fare un grande passo per continuare in Europa".



Il presidente Rui Costa ha detto ieri che l'Europa League è il male minore? Siete d'accordo?

"Non era il nostro obiettivo all'inizio della stagione, ma ora dobbiamo essere d'accordo con lui per continuare in Europa".