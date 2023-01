Dopo il ko con l'Inter, Davide Ballardini ha commentato il match dello Zini ai microfoni di DAZN. "Buona prestazione della Cremonese, dall'altra parte l'Inter è una grande squadra con grandi giocatori come Lautaro che è anche campione del mondo. Ci teniamo la prestazione e dobbiamo fare meglio perché la situazione lo richiede - spiega il tecnico dei grigiorossi -. Siamo competitivi, ma c'è bisogno di giocare con tre centrocampisti e poi vedere dietro e davanti. Affrontare queste big quando sono sul pezzo diventa difficile, ma siamo stati all'altezza della situazione. Il gol di Okereke? Dobbiamo pensare alla prestazione, è quello che poi porta a risultati buoni. Poi è chiaro: gol straordinario, ma la nostra soddisfazione arriverà con il risultato come conseguenza della prestazione. Ora stiamo giocando con il 5-3-2 e devo dire che siamo più compatti quando abbiamo i tre centrocampisti che ci forniscono soluzioni in attacco e filtro in difesa".