"Tutte le volte non riusciamo a giocare con intensità, non iniziamo bene la partita, fuori casa per noi è difficile. Ma non c'è tempo per le parole, dobbiamo concentrarci sul lavoro e fare una bella partita contro l'Inter". Le parole sono di Axel Witsel, raggiunto da alcuni media spagnoli dopo la sconfitta dell'Atletico Madrid contro il Cadice al Nuevo Mirandilla.

Il belga invita i compagni a concentrarsi sulla sfida di Champions di mercoldì sera: "Non credo sia una questione di atteggiamento, siamo stati tutti male, questa è la realtà. Non c'è tempo per le parole, fuori casa non stiamo bene e prima della sosta abbiamo una partita importante. Da domani (oggi, ndr) è il momento di cambiare chip e preparare bene la partita di mercoledì contro l'Inter".